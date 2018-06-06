Минобрнауки Татарстана провело расследование раздевания девочки перед ЕГЭ

Министерство образования и науки Татарстана провело расследование сообщений в соцсетях, в которых писали, что выпускницу одной из школ в Нижнекамске в день проведения ЕГЭ заставили раздеваться до нижнего белья перед охраной. В Татарстане школьницу раздели перед ЕГЭ

Руководитель Департамента надзора и контроля в сфере образования республиканского Минобрнауки Наталья Гречанникова прокомментировала инцидент, - сообщает "Татар-информ". По ее словам, ситуация имеет место быть, но не так как было преподнесено".

Как рассказала чиновница, металлорамка при входе в школу, где сдавали ЕГЭ по химии, несколько раз сработала, когда через нее проходили ученицы, после чего их попросили пройти через нее еще раз. В ведомстве полагают, что неожиданно одна из выпускниц "на эмоциях зашла в комнату, которая была предоставлена охране, сняла верхнюю часть нижнего белья, оделась снова и вышла". Девочка рассказала об инциденте другим школьникам.

Гречанникова отметила, что организаторам необходимо было вмешаться в сложившуюся ситуацию и предложить девочке просмотреть ее ручным металлоискателем.

"Никто из присутствующих на входе ППЭ не предлагал школьнице снимать бюстгальтер", – подтвердила начальник отдела по связям со СМИ совета Нижнекамского района Марина Камелина.