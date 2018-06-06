Сотрудники и клиенты Челиндбанка провели экологическую акцию «Бизнес для города»

Уже второй год подряд ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» совместно со своими клиентами – юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями проводит майскую экологическую акцию «Бизнес для города». Цель акции – озеленение территорий детских учреждений, благоустройство мест отдыха в городах Челябинской области.

В этом году акция по озеленению объединила неравнодушных людей из Верхнего Уфалея, Магнитогорска, Сатки, Карабаша, Троицка, Кыштыма, Коркино, Катав-Ивановска, Южноуральска, Усть-Катава, Карталов. Сотрудники филиалов ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» совместно с клиентами банка и представителями местных администраций внесли свой вклад в сохранение окружающей среды и улучшение условий для жизни детей в 11 городах региона. В ходе «зеленых десантов» благоустроены территории десяти детских учреждений и любимые места отдыха горожан.

ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» выражает искреннюю благодарность всем клиентам, принявшим участие в экологической акции «Бизнес для города». Вместе мы можем сделать этот мир лучше!