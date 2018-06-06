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В Челябинске отремонтируют пешеходные переходы на площади Революции

6 июня 2018, 07:51 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

На благоустройство Южного Урала направят дополнительные 24 миллиона рублей. Они будут направлены на подготовку Челябинска к предстоящим саммитам, закупку оборудования для областных ДК, установку игровых площадок в детских садах, благоустройство и развитие инфраструктуры.

Как уточнил глава региона Борис Дубровский, деньги в областном бюджете появились благодаря тому, что регион уже второй год подряд демонстрирует рост экономики. Чуть больше половины суммы получит Челябинск - 10 миллионов направят на ремонт пешеходных переходов у площади Революции и 3 миллиона на благоустройство Ленинского района.

Остальные 11 миллионов рублей направят в Миасский, Южноуральский городские округа, а также в Варненский, Еткульский, Кизильский, Кусинский, Октябрьский, Увельский и Чебаркульский муниципальные районы.

Футбол: подлость и бабло

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