В Челябинске отремонтируют пешеходные переходы на площади Революции

На благоустройство Южного Урала направят дополнительные 24 миллиона рублей. Они будут направлены на подготовку Челябинска к предстоящим саммитам, закупку оборудования для областных ДК, установку игровых площадок в детских садах, благоустройство и развитие инфраструктуры.

Как уточнил глава региона Борис Дубровский, деньги в областном бюджете появились благодаря тому, что регион уже второй год подряд демонстрирует рост экономики. Чуть больше половины суммы получит Челябинск - 10 миллионов направят на ремонт пешеходных переходов у площади Революции и 3 миллиона на благоустройство Ленинского района.

Остальные 11 миллионов рублей направят в Миасский, Южноуральский городские округа, а также в Варненский, Еткульский, Кизильский, Кусинский, Октябрьский, Увельский и Чебаркульский муниципальные районы.