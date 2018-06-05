Пропавшую на Кубани девочку обнаружили мертвой

Пропавшую 2 июня в селе Ковалевское Новокубанского района Краснодарского края 13-летнюю девочку обнаружили 5 июня мертвой. Школьница несколько дней гостила у бабушки в селе. По данным СКР, вечером 2 июня она отпросилась погулять с друзьями, вышла из дома и с тех пор на связь не выходила.

Почти три дня пропавшую девочку искали родственники, полиция, спасатели, волонтеры. Пропавшую девочку обнаружили местные жители в водоеме, - сообщает ТАСС. При визуальном осмотре тела признаков, указывающих на криминальный характер наступления смерти, не обнаружено. Телесных повреждений на теле нет. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

СКР ранее сообщал о пропаже в селе Ковалевское 13-летней Ирины Лисовской.