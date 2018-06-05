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В Грузии произошло землетрясение, толчки ощущались в Тбилиси
5 июня 2018, 22:16 [ «Аргументы Недели» ]
В Грузии во вторник, 5 июня, вечером произошло сильное землетрясение. Толчки ощущались в Тбилиси. Жители центра грузинской столицы коротко сказали "Аргументам недели": "Ощущения странные".
По данным СМИ, эпицентр землетрясения зарегистрирован на территории Азербайджана, в 15 километрах от границы Грузии.
На сайте Национального центра сейсмического мониторинга сообщается, что магнитуда составила 5,7.
По сведениям грузинских информагентств, толчки ощутили жители всех райнов Грузии. О погибших, пострадавших и разрушениях на территории Грузии на данный момент нет никакой информации.
Ровно месяц назад землетрясение произошло в Армении.
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