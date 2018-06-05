В Грузии произошло землетрясение, толчки ощущались в Тбилиси

В Грузии во вторник, 5 июня, вечером произошло сильное землетрясение. Толчки ощущались в Тбилиси. Жители центра грузинской столицы коротко сказали "Аргументам недели": "Ощущения странные".

По данным СМИ, эпицентр землетрясения зарегистрирован на территории Азербайджана, в 15 километрах от границы Грузии.

На сайте Национального центра сейсмического мониторинга сообщается, что магнитуда составила 5,7.

По сведениям грузинских информагентств, толчки ощутили жители всех райнов Грузии. О погибших, пострадавших и разрушениях на территории Грузии на данный момент нет никакой информации.

Ровно месяц назад землетрясение произошло в Армении.