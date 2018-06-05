Видео, как Зубков воспитывает львов волшебным тапком, популярно в сети

Видео, как Олег Зубков - владелец крымского сафари-парка "Тайган" - воспитывает львов волшебным тапком, становится популярным в сети. Сафари-парк "Тайган" расположен в 47 километрах от Симферополя, его площадь составляет 32 гектара. Примерно 20 гектаров – это парк львов, где условия обитания приближены к природным.

Каждый год весной, в середине апреля, состоится выпуск львов. Хищники, которые проводят зиму раздельно друг от друга, встречаются на открытом пространстве. И начинается борьба за главенство. Вожаком может быть прошлогодний лев. Схватки порой бывают серьезные. За лидерство, бывает, борется кто-то из новичков. Оказывается, Олег Зубков "строит" своих питомцев "волшебным тапком". Ему достаточно взмахнуть тапком, как хищники становятся шёлковыми.