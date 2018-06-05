"Это захват врагом!", украинская писательница в ярости из-за русской речи в СБУ

Русская речь сотрудников СБУ вывела из себя украинскую писательницу Ларису Ницой настолько, что она даже написала жалобу Петру Порошенко с требованием наказать главу безопасности.

Ницой на своей странице в социальной сети написала гневный пост. Она рассказала, что по телефону силовики общались с ней на украинском. Однако, посетив управление, писательница обнаружила, что на мове они разговаривают только с посетителями, а между собой говорят по-русски Возмущенная Ницой спросила у одного из сотрудников службы безопасности, почему он говорит на иностранном языке. «Потому что мне так удобно», — ответил он.

На этом открытия для украинской писательницы не закончились, как пишет Nation News. Оказалось, что кое-кто из силовиков и вовсе не знает украинского. «Это выглядело как захват врагами нашей Службы безопасности», — возмутилась писательница.

Надо сказать, что Ницой не в первый раз столь яростно выражает протест против русского языка. В одном из магазинов она потребовала, чтобы девушка-кассир говорила с ней только по-украински. Когда та отказалась, писательница швырнула в нее сдачу, отмечает телеканал 360.