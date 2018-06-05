Можно ли на велосипеде проехать по крымскому мосту?

Согласно правилам дорожного движения, велосипедистам можно ездить по мосту через Керченский пролив.

При этом на них, так же как и на водителей автомобилей, распространяется запрет на остановку на транспортном переходе, сообщили в инфоцентре «Крымский мост», пишут "Аргументы недели-Крым".

В социальных сетях многие водители уже высказали недовольство по этому поводу. Автомобилистка считает, что находиться на мосту на велосипеде опасно.

«Это сейчас машин мало и едут они медленно. Все глазеют. А потом понесется поток под «соточку» — нечего там велосипедам делать. Опасно для всех», – написала она.

При этом велосипедист, напротив, считает, что путешествовать по Крыму на двухколесном коне — хороший вариант, и поездки по мосту никак не опасается.

«Товарищи, разговоры про вред выхлопов и дистанции в 20 километров с привалами – это детский сад. 100 километров от Керчи до Анапы даже на груженом туристическом велосипеде проезжаются за шесть часов. На легком шоссейнике и благоприятной погоде можно выйти из трех часов», – написал он.

Строитель Игорь ИВАНИШИН, принимавший участие в возведении Крымского моста, также подтвердил, что проезд по мосту на велосипедах разрешен.

«Минтранс пояснил, что запретов для проезда нет, но в то же время велосипедист, как и любое другое транспортное средство, не имеет права совершать остановку на мосту, то есть 19 километров крутить педали придется без отдыха. Много пишут про ширину обочины на Крымском мосту, так вот обочина на Крымском мосту составляет 1,25 метра, что не дает возможность свободно, не мешая никому парковать автомобиль. Но при этом она вполне широкая для проезда велосипедистов», – цитирует его «Газета.ru».