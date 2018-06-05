Ученые рекомендуют после 50-ти лет заниматься любовью как можно чаще

Ученые настоятельно рекомендуют людям в возрасте не отказываться от любовных утех. Они считают, что занятия сексом способствуют улучшению памяти и интеллекта, да и мозговой активности в целом. Особенно это проявляется у пациентов в возрасте от 45 до 60 лет.

Во время исследования шести тысяч человек среднего возраста медики из австралийского Университета Вуллонгонг выяснили, что во время интимной близости выделяется большое количество дофамина и окситоцина, а это способствует нормализации мозговой активности и восстановлению нейронных связей. Что, в свою очередь, приводит к улучшению памяти.

Под частой сексуальной активностью исследователи подразумевают также поцелуи и другие виды эмоциональной близости. Они способны «тренировать» и «держать в тонусе» кратковременную память.

Кроме того, психологи утверждают, что сексуальная активность напрямую влияет и на когнитивные способности мозга. Если проще, то те, кто часто занимается любовью способны решать более сложные задачи и выполнять сложные вычисления, чем те, сексуальная жизнь не имеет регулярного характера, сообщает Independent.