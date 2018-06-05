Поклонская ответила на обвинения Императорского дома

Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала обвинения в клевете, которые ей высказал директор канцелярии главы Российского императорского дома Александр Закатов.

Поклонская заявила, что у организации, "именующей себя Российским императорским домом", нет ничего общего с царской семьей Николая II. Она добавила, что оппонент обвиняет ее в безумии потому, что у него отсутствуют иные аргументы. Наталья назвала Закатова "мастером закулисных интриг и гипертрофированным нарциссом" и напомнила о возможности решить вопрос о клевете в судебном порядке.

Ранее депутат Госдумы и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская раскритиковала княгиню Марию Романову и ее сына Георгия, которые проехали по Крымскому мосту. Она назвала их "самопровозглашенными государями".