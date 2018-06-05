Во время ЧМ-2018 дни игр сборной России предлагают сделать выходными

Приближается чемпионат мира по футболу и некоторые чиновник в связи с этим событием предлагают ввести выходные дни в то время, когда будет играть сборная России по футболу.

Как сообщает слова чиновника сайт Подмосковье сегодня, Чемпионат мира по футболу – это грандиозное событие не только спортивное, но и политическое. И впервые он проводится в России, где сотни миллионов жителей, так или иначе, любят эту игру. Стоит обратиться в Комитет Госдумы по труду, чтобы проработать вопрос и сделать выходными дни, когда играет сборная России.

Стоит отметить, таким образом, выходными могут стать три дня матчей группового этапа: 14 июня – игра с Саудовской Аравией, 19 июня – с Египтом, 25 июня – с Уругваем.