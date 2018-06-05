В Иркутске определили место для строительства жилья сиротам

В Иркутской области определили места, где будут возводить жилье для последующего предоставления детям-сиротам. Новым законом предложено предоставлять жилье в соответствующем округе или районе, исходя из места жительства.

Также предусмотрено, что специализированный жилищный фонд будут формировать, в том числе, с учётом предложений органа опеки и попечительства. Кроме того, часть изменений коснулась формирования очереди, которая станет единой.

Говоря о значимости решения задач по обеспечению детей-сирот жильем, замечено, что еще в 2015 году комитету совместно с комиссией по контрольной деятельности было дано протокольное поручение рассмотреть вопрос об эффективности расходования денежных средств, предусмотренных в бюджете области на эти цели, передает Телеинформ.

Стоит сообщить, что соответствующая проверка была проведена Контрольно-счетной палатой региона, которая выявила многочисленные нарушения, касающиеся качества строящегося жилья и сроков его предоставления.