Перед сдачей ЕГЭ школьницу заставили снять бюстгальтер

В Нижнекамске произошло резонансное событие. Сестра одной из учениц школы № 10 Нижнекамска пожаловалась на то, что девушку заставили снять лифчик перед Единым госэкзаменом. Инцидент произошел перед экзаменом по химии.

В управлении образования Нижнекамского района Татарстана признались, что звонок от негодующей матери школьницы действительно был, но в ведомстве отказались признать факт произошедшего. Об этом сообщает сайт Ридус.

При этом один из чиновников пояснил это событие тем, что, возможно, металлоискатель среагировал на косточки, вшитые в бюстгальтер. Металлорамка часто реагирует на бляшки ремней, серьги, ключи и другие предметы. В любом случае с этим необходимо досконально разобраться. При этом возможность того, что это событие реально произошло, крайне мала.

Отметим, что пользователи Сети возмутились этой историей. Многие рассказали о давлении, которое испытывают выпускники на ЕГЭ.