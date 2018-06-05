Вдоль берегов рек в Улан Удэ строят спасательные вышки

Начался пляжный сезон, и спасателям прибавилось больше работы, поэтому в Улан-Удэ начали строить наблюдательные вышки. Их возводят вдоль берегов рек Уда и Селенга, причем в тех местах, где официально купаться запрещено.

Такой запрет действует не первый год, но горожане не обращают внимание на эти ограничения. Спасатели говорят, что зря. Ведь заходить в воду не разрешается там, где есть угроза жизни. Например, неровное дно и быстрое течение. Штрафовать нарушителей сотрудники службы спасения не имеют права. Поэтому и строят вышки, чтобы в случае необходимости быстро помочь утопающим, передает ОТР.

Главное то, что эти вышки помогут увеличить обзор. Спасатели будут находиться на высоте, и охватывать своим взглядом большую территорию.

Отметим, что, по словам спасателей, было бы неплохо оборудовать вышки камерами слежения. По ночам их портят вандалы – не просто ломают, иногда даже сжигают. Но на видеонаблюдение у городских властей денег нет.