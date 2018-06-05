В Татарстане школьницу раздели перед ЕГЭ

В Нижнекамске выпускнице местной школы пришлось снять бюстгальтер, чтобы попасть на сдачу ЕГЭ. О происшествии рассказала в соцсетях родственница школьницы. Инцидент произошел в школе №10.

Перед ЕГЭ по химии школьников пропускали через рамку металлодетектора. Одну из девушек заставили снять лифчик перед охранниками, только так она смогла попасть на экзамен в белой прозрачной шифоновой блузке на голое тело, пишут местные СМИ.

"Никто из присутствующих на входе ППЭ не предлагал ей снимать бюстгальтер", – отреагировала на сообщения начальник отдела по связям со СМИ совета Нижнекамского района Марина Камелина. Школьница вышла для этого в туалет, так как рамка не переставала реагировать на девушку писком.