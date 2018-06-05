Грузоперевозчики решили брать с клиентов плату за поездки с водителем-славянином

Компания, занимающаяся грузоперевозками в Москве и Санкт-Петербурге, предложила своим клиентам дополнительную услугу в виде водителя-славянина. За эту опцию организация запросила 500 рублей.

После того как жительница столицы Мария Меншикова обвинила грузоперевозчиков в расизме, услугу на сайте заменили на предложение водителя с «идеальным разговорным русским языком». При этом, как свидетельствуют СМИ, вышедшие на связь с транспортной компанией, водителя-славянина по-прежнему можно заказать, воспользовавшись телефоном.

Ранее сообщалось о предложении провести психологическую подготовку людей, управляющих общественным транспортом и такси, в городах, которые примут чемпионат мира по футболу.