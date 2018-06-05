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Из сотен пляжей в Крыму лишь 60 получили санитарно-эпидемиологические заключения
5 июня 2018, 15:21 [ «Аргументы Недели» ]
Специалисты крымского Роспотребнадзора отчитались о готовности полуострова к летнему туристическому сезону. В частности, речь шла о детских оздоровительных учреждениях, гостиницах, лабораторных исследованиях качества морской воды, а также борьбе с клещами в лесопарковых зонах, пишут "Аргументы недели-Крым".
Успокаивая уже приехавших и потенциальных туристов, специалисты заявили, что качество морской воды у берегов Крыма соответствует допустимым нормам. Мониторинг проводился в разных прибрежных регионах Крыма с начала мая и на сегодняшний день возбудителей опасных заболеваний не обнаружено. Всего исследовано 1128 проб.
Однако, по словам руководителя крымского управления Роспотребнадзора и главного санитарного врача республики Натальи ПЕНЬКОВСКОЙ, как правило, нестандартные пробы воды фиксируются с конца июля и в августе, поэтому следить за качеством воды специалисты будут в течение всего курортного сезона.
По поводу подготовки к сезону пляжных территорий в Крыму с грустью констатируют, что далеко не все пляжи получили санитарно-эпидемиологические заключения, в связи с чем, их владельцы не имеют права принимать отдыхающих.
Из сотен крымских пляжей всего 60 получили все необходимые документы. Конечно, это в разы больше, чем в прошлые годы, но о полной готовности речи не идет.
«100% пляжей не будут готовы и не получат санитарно-эпидемиологические заключения. Мы сегодня это понимаем, но то, что предприниматели работают над данным вопросом и готовят свои пляжные территории к сезону, мы это видим и констатируем», – заявила ПЕНЬКОВСКАЯ.
Еще одной важной составляющей подготовки полуострова к приему гостей летом стала борьба с клещами. Здесь заметны успехи: большая часть запланированных площадей уже подвергнута специальной обработке от кровососов. В этом году комплекс истребительных мероприятий по уничтожению иксодовых клещей проводится на туристических тропах, в скверах и парках полуострова. В предыдущие годы обрабатывались только территории здравниц и санаториев, а также детских лагерей.
«Если в 2014 году акарицидными обработками было охвачено всего 240 гектаров, и это только летние детские оздоровительные учреждения, то в этом году охвачено уже 825 гектаров, что составляет 65% от запланированной площади. То есть расширяется ареал обработок, динамика в этом процессе видна», – уверяет ПЕНЬКОВСКАЯ.
В то же время, за пять месяцев этого года клещи атаковали более 1300 человек, в том числе 684 ребенка, которые обратились в медицинские учреждения. Это число не превышает среднемноголетние показатели. Из всех зарегистрированных случаев три человека заболели иксодовым клещевым боррелиозом.
А вот к детской оздоровительной кампании в Крыму готовы 307 лагерей, центров и санаториев для маленьких туристов. Из них 231 лагерь дневного пребывания, которые смогут принять 15,3 тысячи человек, 62 стационарных загородных лагеря, где отдохнут свыше 91 тысячи юных жителей и гостей полуострова, а также 14 санаториев, рассчитанные на оздоровление свыше 11 тысяч детей. Во всех этих объектах смогут отдохнуть почти 117,8 тысячи детей.
Что касается средств размещения для основного потока отдыхающих, то сейчас они продолжают проходить добровольную классификацию для получения так называемой категории звездности. Свои «звезды» пока получили лишь 128 объектов из 484 в Крыму и всего 9 из 120 в Севастополе.
«В феврале 2018 года президентом страны был подписан новый закон, которым определено поэтапное введение обязательной классификации гостиниц по принципу присуждения звезд. Так вот, с 1 июля 2019 года обязательное классифицирование введено для гостиниц с номерным фондом более 50 гостиничных номеров. С 1 января 2020 года – для малых средств размещения, в которых более 15 номеров», – рассказала начальник отдела защиты прав потребителей межрегионального управления Роспотребнадзора Виктория ВОРОНОВА.
Она отметила, что если в соответствии с указанными сроками гостиницы не будут классифицированы, они не смогут принимать гостей и предоставлять им гостиничные услуги.
Эльмаз ТЕМЕНДАРОВА, «Аргументы недели – Крым»
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