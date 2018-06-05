Матвиенко не понравилось состояние пляжей Севастополя

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко раскритиковала состояние пляжей в Севастополе и рассказала, на чем стоит сконцентрироваться во время летнего сезона.

Совещание о перспективах социально-экономического развития Севастополя с Валентиной Матвиенко прошло сегодня в правительстве города.

"Простите, мусорных бачков нет, мусор не вывозится, развалины какие-то, грязь. Почему?", - задала вопрос Матвиенко, отметив, что россияне сообщают, что пляжи находятся в ужасном состоянии. Как подчеркнула глава Совфеда, пляжи - это лицо Севастополя. Матвиенко считает, что нужно взыскивать и депремировать за такое состояние, тем более, что сезон уже начался. Она призвала навести идеальный порядок.