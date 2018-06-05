В республиканском управлении МЧС по Татарстану предупредили, что горящий в Казани торговый центр "Порт" может обрушиться. По факту пожара в казанском ТЦ возбуждено уголовное дело. В результате пожара никто не пострадал. Во время пожара в казанском ТЦ не сработала сигнализация

Возгорание началось во вторник утром. Спасатели получили первое сообщение около 9 утра. По данным МЧС, в 8:22 по местному времени на пульт дежурного пожарной охраны поступило сообщение о возгорании в ТЦ "Порт", расположенного в Казани по адресу: Оренбургский Тракт, д. 158. Казанские огнеборцы оперативно прибыли на место происшествия.

Сотрудники МЧС организовали экстренную эвакуацию посетителей, персонала и охраны ТЦ, Были эвакуированы 20 человек. Пожарные газодымозащитной службы провели разведку очага пожара в торговом центре. К полудню площадь пожара увеличилась в 10 раз и составила 200 кв. метров.

Силы и средства Казанского пожарно-спасательного гарнизона работают по 4 номеру вызова. На месте тушения созданы четыре боевых участка. Сейчас на месте работают от МЧС 36 единиц техники и 135 человек личного состава.

По предварительным данным, пожарная сигнализация не сработала из-за отключения электричества.

Казанские СМИ сообщают, что ТЦ "Порт" открылся в 2015 году, в аренду сдавалась половина здания.