В России планируют отменить военные кафедры в вузах

Днем во вторник, 5 июня, в Госдуму был внесен проект закона об отмене военных кафедр в российских высших учебных заведениях. Рекомендуется заменить их военными учебными центрами.

В сообщении, которое ранее было опубликовано на официальном сайте правительства Российской Федерации говорится, что несколько видов структурных подразделений военной подготовки в вузах планируется заменить в один общий вид.

Напомним, что весной прошлого года Государственная дума в третьем чтении приняла закон, согласно которому российские студенты, у которых нет своих военных кафедр в учебных заведениях, могут по желанию проходить военную подготовку в военных вузах.