В России планируют отменить военные кафедры в вузах
5 июня 2018, 14:05 [ «Аргументы Недели» ]
Днем во вторник, 5 июня, в Госдуму был внесен проект закона об отмене военных кафедр в российских высших учебных заведениях. Рекомендуется заменить их военными учебными центрами.
В сообщении, которое ранее было опубликовано на официальном сайте правительства Российской Федерации говорится, что несколько видов структурных подразделений военной подготовки в вузах планируется заменить в один общий вид.
Напомним, что весной прошлого года Государственная дума в третьем чтении приняла закон, согласно которому российские студенты, у которых нет своих военных кафедр в учебных заведениях, могут по желанию проходить военную подготовку в военных вузах.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес