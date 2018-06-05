В Башкирии семья десятки лет принимала Уголовный кодекс за Коран

В Башкирии семья десятки лет хранила и передавала по наследству уникальную книгу Уголовный кодекс РСФСР 1926 года на арабском языке, предполагая, что это Коран. Коран - священная книга мусульман. Пожилая владелица книги долгие годы принимала УК РСФСР за Коран и подкладывала под голову ребенка. Малыш вырос и пошел служить в милицию.

Эта уникальная книга передана в дар музею МВД по Башкирии от семьи Рафии Зинатуллиной, - сообщает ТАСС.

Жительница Башкирии Рафия Зинатуллина рассказала, что сверток с книгой передавался в ее семье из поколения в поколение. По словам женщины, ее мама рассказывала, что эту священную книгу надо заворачивать в ткань и класть под подушку ребенка, чтобы малыш был спокойным и не капризничал.

Только недавно семейство обнаружило, что книга - это Уголовный кодекс РСФСР редакции 1926 года. И передали в коллекцию музея башкирского МВД.