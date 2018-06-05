Почему россияне боятся повышения пенсионного возраста

Повышение пенсионного возраста обсуждает в России и властью, и потенциальными пенсионерами.

Опрос Фонда «Общественное мнение» (ФОМ) показал, что 55 лет и 60 лет, когда сейчас выходят на заслуженный отдых, соответственно, женщины и мужчины, идеальный возраст для выхода не пенсию.

По данным опроса ФОМ, 82 процента россиян не поддерживают инициативу повышения пенсионного возраста. Треть участников исследования вообще опасаются, что в случае повышения пенсионного возраста они не доживут до выхода на пенсию.

Некоторые участники опроса предлагают понизить пенсионный возраст. 28 процента участников опроса полагают, что мужчины выходят на пенсию слишком поздно, и предлагают установить для них пенсионный возраст - 55-50 лет. Почти столько же респондентов (27 процент) предлагают снизить пенсионный возраст для женщин до 50-54 лет.

О необходимости повышения пенсионного возраста в России заявил Дмитрий Медведев, которого Владимир Путин оставил председателем правительства.

Особенно на проведении пенсионной реформы настаивает Алексей Кудрин.