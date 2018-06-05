Не по грехам и не по твоим заслугам….

Раннее воскресное утро. Но деревня Бачурино, что в ближайшем Подмосковье, уже не спит. Улочки заставлены легковушками с номерами из различных регионов России. Больше всего их скопилось на въезде в Бачурино. Не сразу и разглядишь, что авто группируются вокруг небольшой церквушки. Это Храм-часовня в честь Иконы Божьей Матери Умягчения злых сердец.

Внутренний двор Храма-часовни запружен народом. Публика разнообразна. Не только привычные для любого православного богослужения бабушки-одуванчики с добрыми глазами или старики, смотрящие куда-то вглубь себя.

Заметны молодые люди с явно армейской статью и выправкой. Их брутальность подчеркивается спутницами. Одна из них особенно привлекательна. Изящный и уверенный силуэт под легким платьем, и

смиренный платочек, обрамляющий хорошенькое личико, которое сразу же обрело значительность. Видимо, есть у русских женщин какой-то, только им известный, секрет. Добавила небольшую деталь, и из пафосного джипа является почти богородица….

Утро только набирает силу, но уже очень жарко. Солнце палит немилосердно. У регента на лбу капельки пота, но он в черном костюме и в белой рубашке. Регент взмахивает рукой, и сильные мужские голоса вступают:

«Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь….»

Хор поет красиво, проникновенно. Да и сами певчие выразительны. МОлодцы, как в сказке Пушкина: «Все равны, как на подбор». Только лица светятся, и в них глубина…

Сегодня у Храма-часовни происходит событие. Во-первых, праздник Всех Святых. А во-вторых, 20-летие обретения самой мироточащей Семистрельной Иконы Божьей Матери Умягчения злых сердец. Именно она вызывает повышенный интерес у прихожан и паломников, которые почти полностью заняли внутренний дворик и заполонили все близлежащие деревенские улочки разномастными автомобилями….

Семистрельная Икона Божьей Матери Умягчения злых сердец отличается от остальных, изображающих Богородицу, тем, что она здесь в одиночестве. А мечи, пронзающие её, символизируют боль, которую Дева Мария испытывала на земле. Число семь означает главные человеческие грехи-страсти, которые Богородица без труда читает в каждом сердце. Она готова молить своего Сына о заступничестве и избавлении людей от греховных мыслей.

Среди благостной толпы выделяется усталая женщина средних лет. Кажется, она с трудом переносит большое скопление народа.

Это хранительница иконы Маргарита Воробьева. 20 лет назад её дочь Настя принесла в дом простенькую икону Богоматери. Видимо, девочку пленил ее необычный облик. Это и была Семистрельная Икона Божьей Матери Умягчения злых сердец. В сущности, обычный рисунок на бумаге, приклеенный к оргалиту. Единственное, чем он отличался от сотен других, это тем, что девочка приложила его к мощам святой Матроны Московской. И потом икона замироточила…

Мироточение — это известный феномен, неясного науке происхождения. В принципе, это чудо, когда из обычной бумаги или дерева начинает сочиться миро. Миро — особое масло, которое выделяется на поверхности иконы, образах, мощах. Оно источает приятное благоухание, консистенция миро может быть медовая, липкая как смола или похожей на росу. Миро обладает целебными свойствами и излечивает от многих болезней. Некоторые предлагают считать процесс мироточения икон и мощей 25 доказательством существования Бога…

Для Маргариты Воробьевой это стало культурологическим шоком. Сарафанное радио мгновенно разнесло весть о мироточении в доме Маргариты по округе. Люди стали приходить к иконе и днем и ночью.

Маргарита Воробьева, обычная горожанка, специалист по тяжелому оборудованию, обратилась к старцу Илие с вопросом, что же делать дальше.

«Научись с этим жить», - ответил старец, - «И не держи икону под спудом. Начинай путешествовать с иконой.»

На что же я буду жить?! Ведь меня никто не возьмет на работу с такими путешествиями?!»

- И что ответил старец?

«Богородица тебя прокормит. И еще, тебе это дано свыше не по грехам и не по заслугам твоим… С тех пор так и живем….»

…Солнце в зените. По раскаленной дороге крестный ход движется в парк Коммунарки. «Примерно 2,5 тысячи человек», - говорит по рации сопровождающий колонну ДПСник. Певчие, несмотря на жару, по-прежнему старательно выводят: «Пресвятая Богородица помилуй нас…» Голова колонны подхватывает «Пресвятая Богородица….», и дальше катится к хвосту «…помилуй, помилуй, помилуй ….нас».

Журналисты и операторы мечутся среди участников крестного хода. Наступают на ноги, толкаются. Но на них никто не ругается. Все умиротворены и возвышены. Вдоль дороги стоят граждане с различным выражением лица. Кто-то недоумевает от зрелища, кто-то крестится….

Многие устремляются под плывущую над людьми икону, и, нагнувшись, быстро пробегают под ней. Так, что со стороны кажется, они играют в «ручеек». Однако, на самом деле все серьезно. Это действие символизирует Покров Божьей Матери и заступничество ее за всех верующих….

Анатолий Петров бизнесмен и меценат, широко известный в Подмосковье и далеко за его пределами. Близко познакомился с Иконой Божьей Матери Умягчения злых сердец через 3 года после начала мироточения. Это он построил Храм-часовню для иконы: «Для меня эта икона вся, можно сказать, жизнь. Мы сейчас стараемся помочь тем, кто рядом с ней, её хранителям. Помогаем иконе путешествовать. Это своего рода просвещение. Люди становятся ближе к Богу. Кто – то в итоге обретает веру, а некоторые и исцеление».

…Крестный ход, однако, добирается до Коммунарки. Молебен заканчивается в тени парка. Певчие некоторое время отрешенно молчат. А потом вытирают красные от жары лица. Рядом на спортивной площадке звенит мяч. Это оживают, притихшие было футболисты. Хранительница Маргарита в окружении степенных паломниц и почитательниц Иконы Божьей Матери Умягчения злых сердец.

- Это служение?

- Это тяжелое служение. Это постоянное общение с людьми, а они ведь разные встречаются. Но видимо так угодно Богу. Каждому свое дано…

Анатолий Петров рассказывает, как икона была приглашена на Священный Синод в Храм Христа Спасителя. И во время споров об избрании Патриарха икона заблагоухала и замироточила.

Почему люди должны знать об этой иконе?

- Это нужно для поддержания Веры. Чтобы люди знали, что Господь Бог существует. И что молитва жива.