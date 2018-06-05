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Эксперты дали рекомендации, как выбрать вкусную и качественную клубнику
5 июня 2018, 12:25 [ «Аргументы Недели» ]
Клубника - одна из самых полезных ягод. Медики рекомендуют съедать 10 килограммов ягоды за сезон, чтобы насытить организм витаминами. Эксперты советуют, как правильно выбирать в магазине или на рынке клубнику, чтобы она стала пользой и принесла наслаждение, а не причиной попадания в больницу, - сообщает m24.ru.
Не все россияне имеют возможность выращивать свою клубнику на дачах или в деревнях. Горожанам приходится покупать ягоды.
Столичное управление Роспотребнадзора рекомендует покупать клубнику в установленных для торговли местах: в магазинах или на рынке, там, где осуществляется контроль за реализуемой продукцией, где можно ознакомиться с документацией, сопровождающей продукцию. Качественные и спелые ягоды можно определить по следующим внешним признакам: ягоды сухие, не имеют признаков порчи, без вмятин и повреждений с упругой поверхностью, блестящие и гладкие, цвет насыщенный и однородный - ярко-красный. Листики вокруг ягоды должны быть зеленого цвета без признаков увядания. Вкусная клубника обладает ярким ароматом.
Насколько сладкие ягоды можно определить, обратив внимание на черенок ягоды: должно быть расстояние между зелеными листиками и ягодой. Это означает, что клубника будет сладкой. Нельзя пробовать на вкус немытые ягоды. Даже если продавец моет клубнику при покупателе водой неизвестного происхождения.
Эксперты рекомендуют покупать ягоды в корзиночке или лукошке, проверив сухое ли донышко. Клубника – ягода с коротким сроком хранения. Хранить клубнику можно путем заморозки.
Очень важно перед употреблением правильно промыть ягоды клубники. Ягоды промывайте под струей чистой проточной воды. Можно вымыть ягоды с использованием слабого уксусного раствора.
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