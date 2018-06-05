Bloomberg опубликовал список богатейших россиян

Агентство Bloomberg (Блумберг) опубликовало обновленный список богатейших россиян. Самым богатым человеком в России по оценке индекса Bloomberg Billionaires Index (BBI) стал основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин. Состояние долларового миллиардера с начала года увеличилось на 2,17 миллиарда долларов, до 20,19 миллиарда долларов.

62-летний Владимир Лисин стал богаче основного акционера "Северстали" 52-летнего Алексея Мордашова. Состояние Лисина возросло после того, как акции НЛМК (Новолипецкого металлургического комбината) подорожали на 3,5%. В середине апреля издание Forbes оценивало его состояние в 19,1 миллиарда долларов. Состояние Мордашова составляет 20,18 миллиарда долларов. С начала года оно выросло на 506 миллионов долларов, - сообщает РИА Новости. В ТОП-3 вошел председатель правления компании "Новатэк" Леонид Михельсон, его состояние с начала года увеличилось на 2,3 миллиарда долларов до 19 миллиардов долларов.

Индекс BBI рассчитывается на основе стоимости акций и данных отчетностей компаний, в которых миллиардеры имеют доли.