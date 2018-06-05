Водителей грузовиков начнут штрафовать за парковку во дворах

Водителей грузовых машин могут начать штрафовать за парковку во дворах жилых домов. Соответствующее предложение озвучило утром во вторник, 5 июня, Министерство транспорта Российской Федерации.

Сотрудники ведомства считают, что нарушением правил будет считаться стоянка после окончания смены или рейса шофера в местах, которые не соответствуют требованиям, передает kp.ru. В частности, непозволительно будет оставлять грузовики в жилых кварталах на ночь.

Штраф для физических лиц предлагается установить в размере от 3 до 5 тысяч рублей, а для юридических – от 25 до 50 тысяч.

Эксперты, однако, убеждены, что данная мера не является целесообразной. Как сообщает газета "Известия", в России сейчас не хватает парковок для грузовых машин.