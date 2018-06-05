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В Челябинске нашли еще восемь предприятий, которые отравляют воздух
5 июня 2018, 09:37 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Специалисты южноуральского УФСБ вместе с работниками Росприроднадзора Южного Урала провели очередные рейды по Челябинску. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий они нашли еще восемь предприятий, которые работают без лицензии на работу с отходами и разрешения на выбросы. Предприниматели на этих объектах занимались переработкой старых труб.
Как рассказали в пресс-службе регионального УФСБ, работа подобных предприятий производится, как правило, без необходимых разрешительных документов. Из-за этого возникает угроза причинения вреда окружающей среде, жизни и здоровью жителей, а также растет риск возникновения аварий из-за использования восстановленных труб.
Все документы, которые были собраны по итогам рейдов, направлены в южноуральское Управление Росприроднадзора. Специалисты ведомства решат вопрос о привлечении нарушителей к административной ответственности, а также о приостановлении деятельности этих предприятий. Кроме того, они рассмотрят вопрос о возбуждении уголовного дела.
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