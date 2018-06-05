С жалобами на укусы клещей к врачам обратились 175 тысяч россиян
5 июня 2018, 08:45 [ «Аргументы Недели» ]
С 15 марта по 1 июня текущего года к врачам в связи с укусами клещей обратились более 175 тысяч россиян, в частности 47 тысяч детей. Об этом во вторник, 5 июня, сообщили специалисты Роспотребнадзора.
Согласно последним данным, количество обращений к медикам в настоящий момент не превышает средних значений. В сообщении ведомства подчеркивается, что контроль за профилактикой клещевого энцефалита на российской территории продолжается. Уточняется, что прививки уже сделали не менее 2,1 миллиона граждан страны.
К первому дню лета в России были выявлены 49 случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом, а также 367 случаев заболевания клещевым боррелиозом.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес