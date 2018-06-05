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Россельхознадзор запретил поставки молока с двух предприятий Беларуси
5 июня 2018, 08:44 [ «Аргументы Недели» ]
Россельхознадзор вводит временные ограничения на поставки в Россию молока и некоторых других видов молочной продукции из Беларуси. С 6 июня вводятся временные ограничения на поставки в Россию продукции Глубокского молочно-консервного комбината и Березинского филиала "Здравушка-милк", - сообщается на сайте m24.ru.
Россельхознадзор временно запретил поставки в Россию молочной продукции производства Республики Беларусь после проверки, которая показала, что поступление небезопасной молочной белорусской продукции продолжается. Теперь число белорусских предприятий, поставки продукции которых в Россию запрещены, выросло до 64.
Россельхознадзор с 6 июня снял ограничения на поставку продукции белорусского предприятия "Молочные горки". В то же время ведомство запретило поставки с двух других белорусских предприятий, говорится в сообщении службы. Ведомство проанализировало материалы по устранению нарушений, обнаруженных во время инспекции с 8 по 15 апреля, и решило отменить ограничения.
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