Составлен список самых экологичных регионов России

Недавно специалисты составили Экологический рейтинг субъектов России по итогам весны текущего года. В данном списке указаны регионы, в которых была зафиксирована наиболее чистая окружающая среда.

Оказалось, что самыми благополучными с экологической точки зрения являются Тамбовская область, Алтайский край и республика Алтай. Кроме того, как сообщает RT, в списке также значатся Курская, Мурманская, Белгородская, Ульяновская области, Санкт-Петербург, республика Коми и Чувашская республика. Также в десятке оказались Карачаево-Черкесия, Краснодарский Край и Кабардино-Балкария.

Наиболее проблемными районами России с позиции экологии оказались Свердловская, Челябинская, а также Московская области.