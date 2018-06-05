Роспотребнадзор предупредил россиян об остром респираторном синдроме в ОАЭ

Роспотребнадзор призвал россиян, планирующих заграничные поездки, обратить внимание, что в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ) зарегистрированы случаи ближневосточного острого респираторного синдрома (MERS-CoV).

Один случай зарегистрирован в госпитале г. Абу-Даби, где пациент сейчас находится на лечения. Клинические симптомы, которые впервые появились 4 мая, подтверждены лабораторно, - сообщает Газета.ру со ссылкой на ведомство.

Известно, что пациент – коренной житель ОАЭ. Все контакты больного установлены и проводится их мониторинг. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уведомлена об этом случае. Проводится эпидемиологическое расследование на верблюжей ферме, которую посещал больной.

По данным Роспотребнадзора, на 28 мая имеется информация о 2207 лабораторно-подтверждённых случаев MERS-CoV в мире, зарегистрированных начиная с сентября 2012 года. 787 из них смертельные.

Ближневосточный острый респираторный синдром (MERS-CoV) вызывается коронавирусом, который был впервые обнаружен в 2012 году. Симптомы напоминают тяжелый грипп с признаками пневмонии. Предполагается, что источником инфекции являются верблюды.

Вакцины от этого вируса пока не разработаны.