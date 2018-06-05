Городской комфорт обойдется Подмосковью в 7 миллиардов

Городская среда в Подмосковье становится приятнее год от года и на это выделяются огромные средства. В этом году около семи миллиардов рублей выделят на формирование комфортной городской среды в муниципалитетах региона.

Как сообщает сайт Подмосковье сегодня слова чиновников, в регионе приведут в порядок тридцать тысяч подъездов, более 2,8 тысячи домов, свыше 1,4 тысячи дворов. Работу по благоустройству должны будут вести в согласовании с местными жителями.

Стоит отметить, что несколько подмосковных муниципалитетов выиграли гранты в финале Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Ими стали Зарайск, Коломна, Дубна и Сергиев Посад.