Городской комфорт обойдется Подмосковью в 7 миллиардов
5 июня 2018, 11:39 [ «Аргументы Недели» ]
Городская среда в Подмосковье становится приятнее год от года и на это выделяются огромные средства. В этом году около семи миллиардов рублей выделят на формирование комфортной городской среды в муниципалитетах региона.
Как сообщает сайт Подмосковье сегодня слова чиновников, в регионе приведут в порядок тридцать тысяч подъездов, более 2,8 тысячи домов, свыше 1,4 тысячи дворов. Работу по благоустройству должны будут вести в согласовании с местными жителями.
Стоит отметить, что несколько подмосковных муниципалитетов выиграли гранты в финале Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Ими стали Зарайск, Коломна, Дубна и Сергиев Посад.
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