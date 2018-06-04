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В убийстве матери и сына подозревают соседа по коммуналке
4 июня 2018, 21:46 [ «Аргументы Недели» ]
В убийстве матери и сына в Москве подозревают мужчину - их соседа по коммунальной квартире. Московские следователи расследуют уголовное дело, возбужденное по факту убийства 56-летней женщины и ее 26-летнего сына в одной из квартир в Шмитовском проезде.
Следователи установили, что соседом этой семьи был уроженец Омска. Мужчина жил в комнате, зарегистрированной на его мать.
Подозреваемый мужчина скрывается от следствия. Ведется его розыск, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
В Москве в квартире одного из домов по Шмитовскому проезду найдены тела женщины и мужчины. С пятницы, 1 июня, им не могли дозвониться их родственники. 4 июня один из волнующихся родственников приехал в квартиру и обнаружил их мертвыми.
Он вызвал полицию. Оперативники обнаружили на телах погибших следы насилия.
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