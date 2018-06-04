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Медики предупредили: любители колбас и сосисок рискуют заболеть раком
4 июня 2018, 21:25 [ «Аргументы Недели» ]
Самая любимая еда у россиян, мясо, колбаса и сосиски. Врачи предупреждают, что любителям колбас и сосисок нужно задуматься о своем здоровье. Многие считают, что колбасы - это белок. Но, как оказалось, тем, кто предпочитает сосиски на завтрак, обед и ужин грозит но только лишний вес, но и онкологические заболевания.
Экспертами ВОЗ доказано, что у любителей колбасных изделий увеличивается риск онкологических заболеваний, в частности, рака кишечника, - сообщает НСН. Дело в том, что когда человек регулярно употребляет колбасы, он потребляет избыточное количество натрия. Это вещество и давление повышает.
Врач-диетолог Лидия Ионова подчеркнула, что колбасы не относятся к здоровой еде. По рекомендации специалиста, питание должно быть сбалансированным. В рацион человека должны входить не только белковые продукты, но и обязательно овощи и фрукты, крупы, семечки, орехи, растительное масло.
Исследователи отметили, что россияне стали меньше покупать колбас и сосисок.
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