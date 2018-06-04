Медики предупредили: любители колбас и сосисок рискуют заболеть раком

Самая любимая еда у россиян, мясо, колбаса и сосиски. Врачи предупреждают, что любителям колбас и сосисок нужно задуматься о своем здоровье. Многие считают, что колбасы - это белок. Но, как оказалось, тем, кто предпочитает сосиски на завтрак, обед и ужин грозит но только лишний вес, но и онкологические заболевания.

Ученые доказали эффективность соды в борьбе с раком НСН. Дело в том, что когда человек регулярно употребляет колбасы, он потребляет избыточное количество натрия. Это вещество и давление повышает.

Врач-диетолог Лидия Ионова подчеркнула, что колбасы не относятся к здоровой еде. По рекомендации специалиста, питание должно быть сбалансированным. В рацион человека должны входить не только белковые продукты, но и обязательно овощи и фрукты, крупы, семечки, орехи, растительное масло.

Исследователи отметили, что россияне стали меньше покупать колбас и сосисок.