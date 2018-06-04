МЧС: в Москве в ближайшее время ожидается гроза с сильным дождем

В московском управлении МЧС сообщили, что в Москве в ближайшие часы возможно начаться гроза с дождем и сильным ветром. Сотрудники Росгидромета подробно оповестили МЧС о прогнозе погоды.

Грозовые ветры и сильный дождь могут начаться в понедельник вечером в отдельных районах Москвы и сохранятся до 10:00 утра вторника, 5 июня. Порывами ветра могут усилиться до 13-18 метров в секунду.

Спасатели призвали москвичей и гостей столицы быть внимательными, осторожными и аккуратными в связи с прогнозируемыми грозой и сильным ветром. Пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не прятаться под деревьями. Спасатели призывают москвичей и гостей Москвы по возможности переждать непогоду в помещениях.

Грозы и ветер ожидаются и в Подмосковье. По прогнозу синоптиков, похолодание начнется в столичном регионе 5 июня. Особенно холодно будет в среду, 6 июня. Днем температура воздуха составит не выше + 13 градусов, а ночью - 5-6 градусов.