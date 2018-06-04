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Убитые в доме по Шмитовскому проезду женщина и молодой мужчина - родственники
4 июня 2018, 20:29 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве в квартире одного из домов по Шмитовскому проезду убиты женщины 1962 года рождения и мужчина 1992 года рождения - мать и сын. С пятницы, 1 июня, им не могли дозвониться их родственники. 4 июня один из волнующихся родственников приехал в квартиру и обнаружил 56-летнюю женшину и ее 26-летнего сына мертвыми.
Он вызвал полицию. Оперативники обнаружили на телах погибших следы насилия. Следственными органами Главного следственного управления СКР по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "убийство двух лиц".
На месте происшествия работают следователи. Проводится комплекс следственных действий направленный на установление всех обстоятельств инцидента. Устанавливается лицо, причастное к совершению убийства.
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