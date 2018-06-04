Авиакомпании сократили летние планы по рейсам в Крым почти на четверть

Авиакомпании сократили летние планы по рейсам в Крым на 551 тысячу пассажиров (на 22,2 процента). По данным Транспортной клиринговой палаты, в 2017 году в летний сезон на крымском направлении выставили 2,7 млн кресел. В этом году - 2,1 миллиона, сообщает газета "Коммерсантъ".

Больше всего мест сократили авиакомпании "Уральские авиалинии", компании Red Wings, "Аэрофлот", "Россия", "Глобус".

По данным издания, на снижение числа перевозок в Крым повлияли открытие Крымского моста и рост аэропортовых тарифов в Симферополе в 1,5-2 раза.

По данным источника издания в отрасли, авиаперевозчики ощутили убыточность полетов в регион. Один из поводов - повышение цен на топливо в Симферополе и рост тарифов в местном аэропорту с 1 июня.

Аэропорт Симферополя объясняет рост тарифов необходимостью возврата 32 млрд рублей инвестиций в новую инфраструктуру. Представители аэропорта заявили, что тарифы сопоставимы с аналогичными сборами для других построенных и реконструируемых российских аэропортов.