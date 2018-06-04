Александру Друзю повредили лицо клюшкой для гольфа
4 июня 2018, 19:09 [ «Аргументы Недели» ]
Александр Друзь появился на недавнем мероприятии интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?» с лейкопластырем на лице. Как пояснил магистр игры, бровь ему рассек один из друзей, отрабатывавший удар в гольфе.
По словам Друзя, причиной инцидента стало то, что он стоял слишком близко от клюшки. Участник интеллектуальных игр уточнил, что с ним все в порядке.
Накануне сообщалось, что в Санкт-Петербурге произошло нападение на видеоблогера Николая Соболева. Молодой человек попал в медицинское учреждение, у него были диагностированы черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. Блогера предположительно избила группа мужчин.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес