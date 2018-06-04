Александру Друзю повредили лицо клюшкой для гольфа

Александр Друзь появился на недавнем мероприятии интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?» с лейкопластырем на лице. Как пояснил магистр игры, бровь ему рассек один из друзей, отрабатывавший удар в гольфе.

По словам Друзя, причиной инцидента стало то, что он стоял слишком близко от клюшки. Участник интеллектуальных игр уточнил, что с ним все в порядке.

Накануне сообщалось, что в Санкт-Петербурге произошло нападение на видеоблогера Николая Соболева. Молодой человек попал в медицинское учреждение, у него были диагностированы черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. Блогера предположительно избила группа мужчин.