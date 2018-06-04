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Почему авиабилеты из Москвы в Черногорию и Египет стоят дешевле, чем в Крым?
4 июня 2018, 17:25 [ «Аргументы Недели» ]
Например, прилетев из Санкт-Петербурга в разгар дня, с сожалением обнаружил в аэропорту Симферополя (в новом терминале) всего три самолёта доставивших пассажиров из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.
Новый аэропорт практически был пустой, как и автостоянки перед ним. Кстати, неприятно удивила стоимость автостоянки в новом аэропорту – первые 15 минут бесплатно, а затем 1 000 рублей в час! Создаётся впечатление, что Симферопольский аэропорт теперь обслуживает исключительно долларовых миллионеров!!! Простые же крымчане вынуждены сиротливо ютиться на обочинах дорог до въезда на территорию аэропорта. Разве это правильно, разве это удобно, разве это справедливо? Ведь вокруг нового терминала более чем достаточно места для организации человеческих, доступных автостоянок.
Цена обычного эконом-класса 14 000 и 26 000 рублей. Вот и посчитайте, во-сколько обойдётся только перелёт для простой российской семьи в российский Крым?!
И кто может ответить мне на простой вопрос: Почему авиабилеты из Москвы в Черногорию, расположенную на Адриатическом море можно приобрести по 1 700 рублей, а в Египет или Турцию расположенных на Средиземном море по 2500? Что находится дальше и что является настоящей заграницей для России – Турция, Египет, Черногория или Крым?!
Олег ЗУБКОВ
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