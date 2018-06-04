Дмитрий Медведев придумал Дворковичу новую должность

Бывший вице-премьер Аркадий Дворкович получил должность председателя фонда "Сколково". Об этом стало известно сегодня на встрече премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с членами совета фонда. О трудной судьбе А. Дворковича

Как отметил Медведев, Аркадий Дворкович уделял много внимания инновационному центру, теперь ему предстоит "активно подключиться к решению всех задач". Виктор Вексельберг будет осуществлять свои функции в качестве сопредседателя совета фонда, выразил надежду Медведев. Он пообещал по-прежнему уделять "Сколково" особое внимание, сохранить "те преференции, которые есть для его участников". Также будут выделяться гранты и правительство будет софинансировать развитие сервисной инфраструктуры.