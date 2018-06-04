У православных верующих начался Петров пост

У православных верующих 4 июня начался Петров пост. Продолжительность Петрова поста каждый год разная, так как он начинается через неделю после праздника Святой Троицы, который зависит от Пасхи, в этом году он продлится с 4 июня по 11 июля.

Петров пост напоминает об апостольской миссии на земле. Он связан с одним из главных летних праздников — днем памяти первоверховных апостолов Петра и Павла. День Петра и Павла верующие отмечают 12 июля.

Игумен Серапион (Митько), заместитель председателя Синодального миссионерского отдела, напоминает, что цель любого поста — это духовное делание. "Подсчет духовных калорий не главная задача. Важнее не то, что вы не едите мясо или рыбу, а то, что творите добро или хотя бы не делаете зла ближнему и самому себе", — цитирует игумена Серапиона РИА Новости. Священник считает, что необходимо больше молиться и участвовать в делах милосердия.



Петров пост не очень строгий. Не едят мясо, яйца и молочные продукты, но разрешена рыба. Священник рекомендует посоветоваться со своим духовником, так как некоторым людям нельзя поститься по состоянию здоровья. "А наша цель — не уничтожение своего тела, а его преображение", — объясняет игумен Серапион.