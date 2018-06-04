Крымчане рассказали, почему инопланетяне не могут добраться до Крыма

Исследователи развлекательной социальной сети «Фотострана» опросили 800 жителей Крыма и выяснили, почему на Землю не прилетают инопланетяне, пишут "Аргументы недели - Крым".

Так, 63% опрошенных считают, что человеческий вид слишком мало развит, чтобы инопланетные существа захотели с ним пообщаться.

«Пришельцы наверняка в разы умнее нас, у них более развитые технологии. Мы для них как насекомые. Человек ведь с муравьями не общается, нам нечему у насекомых учиться, поэтому и попытка общаться с ними бесполезна», – делится мнением Андрей.



11% респондентов придерживаются мнения, что инопланетяне просто не могут добраться до Крыма – они слишком далеко. Некоторые добавили, что возможно пришельцы посылают нам какие-то сигналы для связи, но мы не умеем их распознавать.



7% уверены, что контакт с инопланетянами уже поддерживается, но является секретным. Оставшиеся участники опроса не верят в существование инопланетян, поэтому не представляют возможным знакомство с ними.