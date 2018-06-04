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Адепт секты стал главой Челябинского отделения партии «Россия будущего»

4 июня 2018, 15:05 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

На Южном Урале членам партии «Россия будущего» представили нового главу. Им стал печально известный член секты «Свидетели Иеговы» Борис Золотаревский.

Партия была создана скандально известным оппозиционером Алексеем Навальным. Сайт «Коммерсант.ru» уточнил, что члены партии проголосовали за кандидатуру Золотаревского единогласно.

- Видимо, челябинские навальнисты убеждены, что сектантско-экстремистская тень «Свидетелей» не сделает хуже их репутацию, - отметил в своем блоге южноуральский политолог Александр Мельников. - На иной взгляд, принципиальность - качество хорошее, но достойное более разумного применения.

Напомним, что связь Золотаревского с запрещенной в России сектой «Свидетели Иеговы» была обнаружена на минувшей неделе при обыске его квартиры сотрудниками полиции. По некоторым данным, молодой человек пытался таким образом не ходить в армию.

Об актерах-стукачах

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