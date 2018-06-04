Медведев подписал постановление, позволяющее выплачивать кредит маткапиталом
4 июня 2018, 14:41 [ «Аргументы Недели» ]
В понедельник, 4 июня, стало известно, что глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал постановление, которое позволяет выплачивать кредиты при помощи средств материнского капитала.
Об этом премьер-министр РФ сообщил в ходе совещания со своими заместителями. Политик подчеркнул, что в стране продолжается активное совершенствование системы маткапитала.
Как уточняет РИА "Новости", вышеуказанные средства можно будет направлять на погашение кредитов под приобретение и строительство жилья вне зависимости от того, когда были взяты финансовые обязательства. Предполагается, что гражданам будет значительно удобнее использовать такую систему.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес