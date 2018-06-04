На победительницу «Детской новой волны» набросились интернет-тролли из Украины

Победительница «Детской новой волны», уроженка Украины Ева ЛЕПА стала получать негативные комментарии в социальных сетях под фотографиями, сделанными в Крыму, пишут "Аргументы недели-Крым".

Девочка опубликовала в своем Instagram снимки из Ялты, после чего украинские интернет-пользователи обрушились на нее и ее родителей с резкой критикой из-за того, что они посетили полуостров.

Некоторые стали требовать лишить родителей юной певицы гражданства, так как они не сумели воспитать дочь, пишут СМИ. Аналогичные сообщения появились и в аккаунте Евы в Twitter.

Стоит отметить, что на текущий момент все негативные комментарии, оставленные в соцсетях девочки, уже удалены. Там можно найти сообщения с комплиментами и поздравлениями, а также оставленные в защиту певицы.

Напомним, Финал конкурса «Детская новая волна» состоялся в Международном детском центре «Артек».