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На победительницу «Детской новой волны» набросились интернет-тролли из Украины
4 июня 2018, 13:59 [ «Аргументы Недели» ]
Победительница «Детской новой волны», уроженка Украины Ева ЛЕПА стала получать негативные комментарии в социальных сетях под фотографиями, сделанными в Крыму, пишут "Аргументы недели-Крым".
Девочка опубликовала в своем Instagram снимки из Ялты, после чего украинские интернет-пользователи обрушились на нее и ее родителей с резкой критикой из-за того, что они посетили полуостров.
Некоторые стали требовать лишить родителей юной певицы гражданства, так как они не сумели воспитать дочь, пишут СМИ. Аналогичные сообщения появились и в аккаунте Евы в Twitter.
Стоит отметить, что на текущий момент все негативные комментарии, оставленные в соцсетях девочки, уже удалены. Там можно найти сообщения с комплиментами и поздравлениями, а также оставленные в защиту певицы.
Напомним, Финал конкурса «Детская новая волна» состоялся в Международном детском центре «Артек».
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