«Город детства» встретил гостей

1 июня состоялся гала-концерт фестиваля-конкурса «Город детства». В этом году конкурсная программа была посвящена сказке. Отметить первый день лета и День защиты детей горожан пригласили в парк им Ю.А. Гагарина.

Гостей фестиваля поздравили председатель Челябинской городской Думы Станислав Мошаров, первый заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова, председатель Челябинского отделения Российского детского фонда Вячеслав Скворцов.

«1 июня вместе со всем миром мы отмечаем замечательный праздник – День защиты детей. Каждый год, проводя фестиваль «Город детства», мы не устаем удивляться – сколько у нас маленьких звездочек и интересных творческих коллективов, - приветствовал гостей фестиваля председатель Челябинской городской Думы Станислав Мошаров. - Всё, что делают взрослые – это делается для вас, ребята. Мы очень хотим, чтобы вы выросли сильными, смелыми, добрыми, чтобы стали настоящими гражданами нашего города, нашей великой страны», - обратился он к юным челябинцам.

Елена Коузова, первый заместитель министра образования и науки Челябинской области, пожелала, чтобы в «Городе детства» всегда светило жаркое солнце: «Дорогие ребята! Хороших вам, веселых, интересных и творческих летних каникул, чтобы было интересно, чтобы рядом были ваши родители, которые вас очень любят».

Слова благодарности гостям, зрителям и всем, кто принял участие в фестивале, высказал председатель Челябинского отделения Российского детского фонда Вячеслав Скворцов: «Самое лучшее, что есть в мире, – это наши дети. И самые приятные для нас звуки – это звуки радостного детства. Голоса детей не сопоставимы ни с одним оркестром. Сегодняшний праздник посвящен вам, дорогие ребята! Я уверен - вас ждет прекрасное будущее!».

В трехчасовую концертную программу вошли номера 22 коллективов. На большой сцене выступили более 300 человек. Творческие номера перемежались конкурсами и викторинами. Самые активные зрители ушли домой не с пустыми руками. Завершила музыкальную часть зажигательная детская дискотека.

Параллельно с концертом на аллеях парка для ребятишек и их родителей открылись развлекательные, творческие и игровые зоны. Популярностью пользовались художественные площадки, где малыши могли порисовать карандашами и цветными мелками на асфальте. Ребята постарше собрались, чтобы поучаствовать в гонке радиоуправляемых автомобилей. В центре парка каждого посетителя встречала самая настоящая пожарная машина. Примерить на себя снаряжение огнеборцев готовы были не только дети, но и взрослые.

В этот же день объявили имена победителей фестиваля-конкурса «Город детства». Десять финалистов получили заслуженные дипломы и подарки от организаторов и партнеров фестиваля. Лучшие сказочные рисунки можно было увидеть на развернувшейся рядом с главной сценой экспозиции.

«Семь лет назад нам пришла идея дать возможность талантливым ребятам проявить свой творческий потенциал, заявить о себе, и мы придумали этот проект, дав ему название «Город детства». Каждый год в нем принимают участие юные художники и артисты, ребята получают свои первые заслуженные награды и аплодисменты. Не обходится детский праздник и без волонтеров. Наши добровольные помощники, отдавая частичку своей доброты, приобретают позитивный опыт социальной ответственности. Мероприятие, конечно, не состоялось бы без партнеров, которые поддерживают нас на протяжении всех этих лет. Все вместе мы делаем красивый праздник для челябинцев. Сегодня в парк пришли десятки семей с детьми, все счастливы, улыбаются, фотографируются на память, это заряжает нас радостью и колоссальной энергией, - делится впечатлениями председатель Совета родителей Челябинской области, директор Центра культурно-информационной деятельности, член Общественной палаты Челябинской области Елена Сыркина.

Напомним, организаторами проекта выступают: Управление культуры Администрации г. Челябинска, МБУК «Центр культурно-информационной деятельности», ЧРОО «Совет родителей Челябинской области» при поддержке Челябинской городской Думы и Челябинского областного отделения Российского детского фонда.

Информационный партнёр праздника – медиахолдинг «Гранада Пресс».

Победители фестиваля-конкурса «Город детства»

Категория 3-7 лет

1 место - Егорчева Анастасия Александровна, 5 лет

2 место - Насырова Юлия Ринатовна, 6 лет

3 место - Баютов Владислав Владимирович, 6 лет

Категория 8-11 лет

1 место - Кабытова Полина Владиславовна, 8 лет

2 место - Верченко Устинья Ивановна, 10 лет

3 место - Сайфутдинова Арина Айратовна, 10 лет

Категория 12-14 лет

1 место - Лукьянцева Александра Владимировна, 13 лет

2 место - Спиридонова Мария Николаевна, 14 лет

3 место - Созыкина Александра Ивановна, 12 лет

Приз зрительских симпатий - Иванов Андрей Сергеевич, 10 лет.