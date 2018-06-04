Опубликованы пророчества «наследницы Ванги» о России и войнах в 2018 году

В 2018 году страны Запада отменят экономические санкции в отношении России, в США произойдет масштабный теракт, а на Украине – очередной госпереворот. Такое предсказание сделала юная француженка Каеде Убер, которую в СМИ окрестили «новой Вангой».

Первый канал посвятил одну из своих недавних программ рассказу о 15-летней Каеде Убер. Считается, что девочка является наследницей известной болгарской прорицательницы Ванги. В материалах, опубликованных в интернете, говорится о том, что ясновидящая заявила о предстоящем рождении во Франции человека, которому суждено продолжить ее дело, за несколько часов до смерти.

«Новая Ванга» так же, как и предшественница, не любит яркий свет и утверждает, что слышит голоса умерших, а в ее руках сосредоточена сила исцеления. Мать Каеде рассказала журналистам, что девочка, страдающая генетическим заболеванием, начала пророчествовать с раннего детства. В частности, ребенок смог предсказать смерть своей бабушки.

Среди сбывшихся прогнозов Каеде, выходящих за рамки частной жизни, - предсказание о террористическом акте в Ницце 14 июля 2016 года, в результате которого погибли 86 человек. Девочка располагала информацией об этом трагическом инциденте за день до того, как он произошел.









В телестудии «наследница Ванги» озвучила пророчество о войнах, которые ждут человечество в будущем. По ее словам, в итоге эти конфликты приведут к миру, а не глобальной катастрофе.

Из прогнозов Каеде Убер на 2018-й, опубликованных ранее СМИ, следует, что в текущем году начнется война «в одной слабой стране». Согласно предположению комментаторов, здесь имеется в виду Северная Корея, неоднократно угрожавшая ударить своими ракетами по США.









В Соединенных Штатах, как утверждает юная предсказательница, до конца года произойдет масштабный теракт с многочисленными жертвами. Смерть американцам принесут арабы.

В отношении России в 2018-м наконец-то будут сняты экономические санкции, считает Каеде. Кроме того, «новая Ванга» ждет новых политических успехов Москвы на международной арене и многочисленных побед российских спортсменов.









А вот на Украине дела будут идти не так хорошо. Каеде предрекла, что действующего президента страны Петра Порошенко свергнут в ходе нового госпереворота, который превзойдет по количеству жертв Евромайдан 2013 – 2014 годов.