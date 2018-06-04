В Императорском доме Романовых ответили на критику Поклонской

Директор канцелярии главы Российского императорского дома Романовых Александр Закатов прокомментировал критику депутата Госдумы Натальи Поклонской в адрес великой княгини и ее сына. Поклонскую возмутила поездка княгини Романовой по Крымскому мосту

«Остается только сожалеть о духовном состоянии госпожи Поклонской. Очень странно, что проявление любви и патриотизма со стороны Императорского дома у нее вызывает злобу. Она распространяет клеветнические сведения, говоря о том, что глава Дома Романовых великая княгиня Мария Владимировна и ее сын цесаревич Георгий Михайлович – иностранцы. Их российское гражданство было восстановлено в 1992 году, то есть сразу, как только это стало возможным», - отметил Александр Закатов.

Ранее депутат Госдумы Наталья Поклонская подвергла резкой критике великую княгиню Марию Владимировну и ее сына Георгия Михайловича после их автомобильной поездки по Крымскому мосту. Депутат назвала представителей Дома Романовых "иностранными гражданами", "самопровозглашенными государями" и "детьми лейтенанта Шмидта", сообщает RT.