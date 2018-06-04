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Британские подруги детства оказались родными сестрами
4 июня 2018, 12:22 [ «Аргументы Недели» ]
Жительница Великобритании Кара Джейн Фаррар Петерсон только в 52 года благодаря тесту ДНК смогла выяснить, что ее подруга детства Карен Смит на самом деле является ее единокровной сестрой.
Мать Кары Джейн ходила замуж шесть раз. Когда девочка была еще маленькой, ее мать попала в больницу с психическим заболеванием. После этого Кару Джейн забрали в детский дом, и она потеряла связь с Карен Смит, с которой они дружили буквально с пеленок.
В 2015 году Кара Джейн Фаррар Петерсон и Карен Смит нашли друг друга в фейсбуке и возобновили общение. Они обе отметили, что похожи на фотографиях. Это навело подруг на мысль провести ДНК-экспертизу. Тест показал, что у них один отец, то есть они – единокровные сестры.
«Это полностью изменило мое восприятие себя. Я всегда чувствовала себя потерянной душой, а теперь, наконец, обрела дом и родных. Мне только хотелось бы вернуться во времени назад и провести больше времени с сестрой. Между нами всегда была связь, хоть мы и не знали, что мы сестры», - цитирует Lenta.ru слова Кары Джейн.
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