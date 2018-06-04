Жители Уйского района ждут компенсации за переданные земельные паи

Жители Уйского района несколько лет назад бесплатно отдали свои земельные паи в государственную собственность. Тогда им наобещали большую компенсацию, но они так ничего и не дождались.

Недовольство растет, однако сделать, похоже, ничего невозможно — земля теперь находится в аренде местного сельскохозяйственного предприятия «Равис», которое обрабатывает эти тысячи гектаров. Местные власти считают, что жители сами все «профукали». В истории разбирались журналисты сайта «ЧелябинскСегодня».